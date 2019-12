Comerciante denuncia três furtos em loja no Centro de Fortaleza

Após ter a loja furtada pelo menos três vezes, um comerciante registrou um boletim de ocorrência para denunciar o crime. No último sábado (21), o estabelecimeto, que fica na Rua Castro e Silva, no Centro de Fortaleza, foi furtado outra vez.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso está sendo investigado pelo 34º Distrito Policial, que segue fazendo buscas para tentar identificar e capturar o suspeito de furtar a loja.

Imagens de uma câmera de segurança registraram a ação do suspeito. Ele pula para dentro do estabelecimento por meio de um buraco feito no telhado e usa a lanterna de um celular para conseguir andar no ambiente, que está totalmente às escuras. De acordo com o dono do estabelecimento foram levados vários netbooks, barras de chocolate, materiais de isopor, entre outros.

Os furtos aconteceram nos três primeiros finais de semana do mês de dezembro, segundo o proprietário.Não foi informado o valor total do prejuízo causado.