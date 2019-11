Começa julgamento da motorista acusada de atropelar e matar uma criança em Fortaleza

O julgamento da motorista Ana Paula Rodrigues Muniz começou por volta de 13h30, desta quarta-feira (13), em Fortaleza. Ana Paula é acusada de atropelar e matar uma criança de 11 anos. O crime aconteceu no bairro Maraponga, em Fortaleza, no mês de outubro de 2016. A sessão deve ser finalizada no fim da noite desta quarta.

Ana Paula é acusada de homicídio com dolo eventual, quando é assumido o risco de matar. O julgamento acontece na 2ª Vara do Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz.

Testemunhas apontam que a vítima foi arrastada por cerca de 200 metros e, em seguida, a acusada teria fugido sem prestar socorro. Kaic Roniele Sousa foi atropelado enquanto estava a caminho da igreja, acompanhado pela mãe.

A criança pedalava quando foi atingida por um automóvel de luxo de cor preta. Conforme o advogado da acusada, Ana Paula se apresentou até uma delegacia, onde foi submetida a exames de sangue e alcoolemia na Perícia Forense e, em seguida, liberada.

A acusada disse à época que ao fazer um retorno na via, sentiu uma pancada no veículo, mas não conseguiu identificar o que havia ocorrido. Após chegar em sua casa, ela decidiu se apresentar ao 30º DP. Na delegacia, a motorista relatou o caso e salientou que de nenhuma forma sabia se tratar de um acidente.