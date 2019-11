Com histórico de violência doméstica, filho é preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe

Um homem foi preso em flagrante suspeito de ter matado a pauladas a própria mãe em Itapajé, interior do Ceará. A mulher morreu na tarde desta sexta-feira (22) dentro da residência em que ela e o filho, Antônio Moreira da Silva, moravam. Ele já tinha antecedentes criminais por violência doméstica.

Conforme nota da Polícia Militar, policiais foram até o local do crime e realizaram a prisão do suspeito. Segundo a polícia, o suspeito estava desorientado no momento da prisão. Ele foi encaminhado a um hospital da região para fazer exame de corpo de delito e foi constatado pelo médico o uso de substância entorpecente.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi autuado por homicídio.