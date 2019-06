Com desativação de 16 xadrezes, presos serão encaminhados para Delegacia de Capturas, em Fortaleza

Com a desativação dos 16 xadrezes nas delegacias não plantonistas, os presos que estavam nestes locais serão encaminhados para a Delegacia de Capturas (Decap) em Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, após decisão da audiência de custódia, o detento seguirá para o sistema penitenciário ou receberá uma tornozeleira eletrônica e será obrigado a cumprir algumas medidas. A decisão foi anunciada durante coletiva na manhã desta quarta-feira (12) na Superintendência da Polícia Civil.

"Isso é um fato histório. Representa um ganho para a Polícia Civil, que vai colocar sua energia de trabalho para a investigação policial e elucidação dos crimes", explicou o Delegado Geral da Polícia Civil Marcus Ratacaso.

Ainda de acordo com o delegado, o próximo passo é desativar também as delegacias da Região Metropolitana de Fortaleza.

Novos processos de prisão

Todas as delegacias da capital, no horário de expediente, encaminharão os presos diretamente para a Delegacia de Capturas logo após os procedimentos. No local, será realizada a audiência de custódia, tendo o preso dois caminhos a seguir: "ou a prisão em flagrante sendo convertida em prisão preventiva, quando eles descem para o sistema penitenciário, ou serão tornozelados" , explicou o Delegado.

Em caso de prisões efetuadas aos sábados, domingos, feriados, e fora do expediente comercial, os suspeitos vão ser encaminhados aos polos plantonistas.

Confira a lista de delegacias adaptadas