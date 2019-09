Colombianos suspeitos de lavagem de dinheiro e agiotagem são alvos de operação da Polícia Civil

Um grupo de colombianos suspeitos de cometer os crimes de lavagem de dinheiro e agiotagem é alvo de uma operação da Polícia Civil, na Região do Cariri, na manhã desta terça-feira (3). De acordo com os agentes, o esquema crimininoso movimentou milhões de reais, mas a quantidade especifica ainda não foi divulgada.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão, 31 de busca e apreensão e 17 de sequestros de bens nas cidades do Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.

Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos são investigados há quatro meses e enviavam parte do dinheiro obtido no esquema criminoso do Ceará para Colômbia.

Mais detalhes serão divulgados em coletiva ainda nesta terça-feira.