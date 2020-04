Colombiano oferece R$ 520 a PMs para não ser levado à delegacia e é preso em São Gonçalo do Amarante

Um homem de 20 anos natural da Colômbia foi preso depois de tentar subornar policiais oferecendo o valor de R$ 520 para não ser levado à delegacia. O caso aconteceu na terça-feira (28), em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, mas divulgado nesta quarta-feira (29). Foram apreendidos ainda R$ 11.470,00 em moeda nacional, a quantia de 47 dólares e 50 mil pesos colombianos, ambas moedas estrangeiras.

Segundo a polícia, o colombiano estava na entrada de um bar no bairro Bela Vista em atitude suspeita. Ao ser abordado ele estava com um papel que continha anotações de nomes e valores. Para evitar a prisão, ele ofereceu o valor aos PMs. Após a recusa, os agentes ainda o levaram até a casa onde ele morava no bairro Icaraí, em Caucaia.

No imóvel, foram encontrados mais de R$ 10 mil reais, passaporte e cinco aparelhpos celulares, além de uma motocicleta, que foram apreendidos e levados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde o estrangeiro foi autuado em flagrante por corrupção ativa, que é o ato de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Após o registro do flagrante na delegacia de Caucaia, o caso foi transferido para a Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, onde o homem foi detido. As investigações vão continuar no sentido de descobrir se ele tem envolvimento em crimes de agiotagem e outros delitos no município.