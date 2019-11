Colisão mata adolescente de 15 anos que pilotava moto em Fortaleza

Um jovem de 15 anos que pilotava uma motocicleta sem possuir CNH morreu em uma colisão com um ônibus, na tarde desta terça-feira (19), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

De acordo com relato de testemunhas à polícia, o adolescente perdeu o controle da motocicleta ao tentar fazer uma ultrapassagem e colidiu com o coletivo. Com a batida, a moto foi parar embaixo do ônibus e o capacete foi arremessado.

O condutor do ônibus se apresentou a uma delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.