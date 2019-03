Colisão frontal entre caminhões deixa pelo menos dois mortos em Itapajé

Pelo menos duas pessoas morreram num acidente envolvendo dois caminhões, na manhã desta quinta-feira (6). A colisão frontal ocorreu no km 130 da BR- 222, em Itapajé, no interior do Ceará.

As duas vítimas forma o condutor e o passageiro do veículo I/Kia K 2500 Volvo com placa de Fortaleza. Os dois ocupantes do outro caminhão, um Volvo/NL 10340, com placa de Morada Nova, foram socorridos para o hospital de Itapajé.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram para a área realizar o isolamento e auxiliar no trânsito. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para fazer o recolhimento dos corpos.

Ainda não se sabe o que causou a colisão. As vítimas não foram identificadas até a publicação.