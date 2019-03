Colisão entre ônibus e motocicleta deixa duas pessoas mortas no Bom Jardim

Uma colisão entre um ônibus que faz a linha Santa Cecília 1 e uma motocicleta Bros deixou duas pessoas mortas no cruzamento da Avenida Osório de Paiva com a Rua Oscar França, no Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (26).

As vítimas fatais são o condutor e a passageira da moto, que não tiveram as identidades reveladas.

De acordo com testemunhas, o condutor da moto avançou o sinal vermelho da Avenida Osório de Paiva. Com o impacto, a moto ficou embaixo do coletivo e as vítimas caíram na via. Cerca de oito pessoas estavam dentro do coletivo, mas ninguém ficou ferido.

O resgate das vítimas contou com três ambulâncias do Samu e a participação de socorristas voluntários. A mulher estava com o capacete no braço e morreu no local. Já o homem chegou a receber os primeiros socorros, mas também não resistiu aos ferimentos.