Uma colisão entre uma motocicleta e uma carroça deixou uma pessoa morta e duas em estado grave na BR-116, na altura do município de Pacajus, na tarde deste sábado (9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h50min.

Segundo a PRF, o condutor da moto morreu no local. Já o passageiro da motocicleta e o condutor da carroça foram socorridos pelo Samu com lesões graves. A identidade das vítimas envolvidas no acidente não foram reveladas.