Cobrador é assassinado enquanto trabalhava em van, em Caucaia

Um jovem de 21 anos, cobrador de uma van que faz a linha Garrote/Japoara, foi morto com disparos de arma de fogo dentro do transporte, no final da linha, em Caucaia, na Grande Fortaleza, no início da tarde desta terça-feira (1º).

De acordo com a polícia, dois homens armados aguardaram o transporte chegar no final da linha para cometer o crime. Welington Barbosa de Sousa foi morto com dois disparos de arma de fogo, um no rosto e outro em um dos braços.

Ainda segundo a polícia, a vítima não tinha antecedentes criminais. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o crime.