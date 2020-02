Clientes são assaltados ao chegar em borracharia no bairro Mondubim; vídeo

Dois homens, clientes de uma borracharia, na Avenida Bernardo Manuel, no bairro Mondubim, em Fortaleza, foram assaltados ao chegar no estabelecimento na manhã dessa sexta-feira (31).

Imagens gravadas pelo sistema de videomonitoramento do ponto comercial registraram o assalto. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não houve registro de Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso.

No vídeo, o suspeito, utilizando um boné, chega à borracharia. Poucos segundos depois, as vítimas, conduzindo um veículo, modelo Nissan Kicks, estacionam na calçada do estabelecimento. Ao saírem do automóvel, os clientes são abordados, rendendo-se e entregando os aparelhos celulares e os relógios que estavam nos pulsos. Em seguida, o suposto assaltante foge e os dois homens entram no local.