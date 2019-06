Clientes de espetinho são atropelados por motociclista desgovernado no Bairro Quintino Cunha

Vários clientes de um espetinho foram atropelados por um motociclista desgovernado que invadiu a calçada do estabelecimento na Rua 27, no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (20). Pelo menos seis pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor da moto só parou após colidir com um carro que trafegava no sentido contrário. Ele estava acompanhado de uma mulher, que também ficou ferida e foi socorrida.

Conforme tenente Mota, o motociclista foi identificado como Jairo. Ele fugiu do local do acidente, mas foi capturado pela polícia em uma residência e encaminhado para o 10º Distrito Policial.

O condutor da moto, identificado apenas como irá passar por exames no Instituto Médico Legal (IML) para verificar se fez uso de bebida alcoólica.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.