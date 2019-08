Clientes de bar são assaltados por grupo armado enquanto assistiam a jogo e TV é roubada

Clientes de um bar localizado no Bairro José Walter foram assaltados por um grupo de criminosos enquanto assistiam a um jogo de futebol na noite desta quarta-feira (29). Durante a ação, além dos pertences das vítimas, os criminosos roubaram a televisão do estabelecimento. Os suspeitos trocaram tiros com a polícia durante a fuga e um adolescente de 16 anos foi apreendido.

De acordo com a Polícia Militar, quatro suspeitos armados com duas escopetas invadiram o local. Após a ação, os suspeitos fugiram em um veículo Gol, de cor branca. Uma viatura foi acionada e conseguiu localizar o carro na Avenida Val Paraíso, onde teve início uma perseguição. Houve troca de tiros e a composição conseguiu acertar os pneus do automóvel, fazendo com que os criminosos parassem o veículo.

Um adolescente foi capturado dentro do carro, já os outros três suspeitos correram para dentro de um matagal e não foram localizados. Uma das armas usadas na ação e parte dos pertences das vítimas foram recuperados.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), para onde algumas vítimas foram fazer o reconhecimento dele.