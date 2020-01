Cliente reage a assalto, mata um suspeito e fere outro em bar na Messejana

Um suspeito morreu e outro ficou ferido após um cliente reagir a uma tentativa de assalto em um bar na avenida Jornalista Tomaz Coelho, no bairro Messejana, na noite desta sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos foi atingido por cerca de três tiros e morreu no local. O comparsa conseguiu fugir após ser baleado, abordou um taxista e foi levado para o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha Messejana.

Agentes do 16º Batalhão foram informados do paredeiro do suspeito e conseguiram prender ele na unidade de saúde. Um revólver que estava com os criminosos foi apreendido pela polícia. O cliente que atirou na dupla não foi identificado.