Suspeitos armados invadiram um comércio e mataram um cliente a tiros na avenida Contorno Norte, no bairro Planalto Caucaia, na noite desta quinta-feira (23). De acordo com policiais militares do 12º Batalhão, a composição foi acionada por volta das 20 horas, após denúncias de disparos de arma de fogo.

Jhon de Lima da Silva, 27 anos, foi encontrado pelos policiais caído dentro do estabelecimento. Ele estava ferido com tiros na cabeça e havia cápsulas de pistola ao redor do corpo. Os suspeitos fugiram.

Conforme testemunhas, a vítima morava vizinho ao comércio e tinha ido até o local para comprar comida.

Segundo a polícia, o homem tinha antecedentes criminais por estelionato. O caso será investigado e a polícia suspeita que a guerra entre facções criminosas tenha relação com o homicídio.