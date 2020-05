Cinco são presos no aeroporto de Fortaleza com 6,5 kg de maconha em bagagens

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF) com 6,5 quilos de maconha, do tipo skunk, escondidos em bagagens. A abordagem aconteceu no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (18).

De acordo com a PF, os suspeitos desembarcaram na capital cearense de um voo que partiu de Manaus. As três mulheres e os dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas, são naturais de Manaus e do Piauí.



Os agentes da PF conduziram o grupo e a droga apreendida para a Superintendência da Polícia Federal, onde os suspeitos foram autuados por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.