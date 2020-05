Cinco são autuados por descumprir decreto de isolamento na Capital; 8,2 mil carros são abordados

Agentes de fiscalização do lockdown abordaram 8,2 mil carros e autuaram cinco pessoas por desrespeito ao isolamento social, entre as 19h desta sexta-feira (8) e as 11h deste sábado (9) em Fortaleza. Em 16 horas, foram registradas 113 ocorrências na capital, sendo 77 de aglomeração de pessoas e 36 de comércios não essencias que estavam abertos. O lockdown em Fortaleza vai até dia 20 de maio para conter o avanço da Covid-19. O Ceará ultrapassou a marca de mil mortes pela doença neste sábado (9).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, das cinco pessoas que foram autuadas, três estavam circulando armadas em um carro e sem justificativa pelas ruas do bairro Jangurussu. A arma de fogo foi apreendida e os três homens foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Civil. A secretaria não informou quais as cincunstâncias em que as demais pessoas foram flagradas.

Aglomeração no Mercado dos Peixes

Nas primeiras horas da manhã deste sábado (9) a polícia dispersou uma aglomeração de pessoas registrada no Mercado dos Peixes, no bairro Mucuripe. Na ocasião, composições do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) foram até o local e, após muita insistência, encerraram a feira. Os agentes orientaram as pessoas a voltarem para as suas casas. Ninguém foi preso.

Ceará tem mais de mil mortes por Covid-19

O Estado registra 1.040 óbitos e 15.422 casos confirmados da doença, contabiliza a plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria da Saúde às 14h18 desta tarde.

Em relação ao boletim epidemiológico do dia anterior (8), que apontava 15.134 casos e 997 óbitos, o acréscimo foi de 288 diagnósticos positivos e de outras 43 mortes. Conforme o balanço mais recente, 168 municípios já têm confirmações da doença pandêmica.

Fortaleza continua sendo a cidade com maior concentração do novo coronavírus desde o início da pandemia, com 10.701 casos e 792 óbitos. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF), aparecem na sequência com 639 e 319 casos, respectivamente.

Em todo o Estado, já foram realizados 41.754 exames para testagem da doença e são investigados 30.529 casos. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 6,7%.

Ceará é o 2º em testes para Covid-19

Com 34.159 testes feitos até quarta-feira (6), o Ceará estava em segundo lugar em número de realização de testes entre os 10 estados com mais hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), na lista do Ministério da Saúde da última quinta (7).

A SRAG pode ser causada tanto pela Covid-19 quanto por outros vírus, por isso a testagem se torna relevante para as autoridades sanitárias se aproximarem do número real de pessoas infectadas pela nova doença.

Desobediência pode virar caso de polícia

O secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, afirmou que, ao desobedecer a ordem de retornar para casa em saídas não justificadas, a pessoa vai ser levada à delegacia, durante o lockdown em Fortaleza.

O secretário participou de coletiva de imprensa na tarde da quinta-feira (7) para dar mais detalhes do decreto de isolamento no Ceará.

A cidade foi dividida em 124 quadrantes, que vão ter dezenas de blitze e barreiras físicas nos 20 principais corredores e nas sete entradas principais de Fortaleza. Os carros só poderão circular com todos os ocupantes usando máscara.