Cinco homens são presos por série de assaltos em três bairros de Fortaleza

Cinco criminosos foram presos em duas ações da Polícia Militar, no último domingo (23) e segunda-feira (24), por participação em uma série de assaltos em casas nos bairros Jardim das Oliveiras, Sapiranga e Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos presos no domingo (23) foram identificados como Isac de Oliveira Queiroz, de 19 anos, com passagens por roubo, Rafael da Silva Rodrigues, de 24 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo e José Lucas da Silva Oliveira, de 24 anos, sem antecedentes criminais.

Na segunda (24), Micael Wesley Eduardo da Silva, de 21 anos, com passagens por roubo e corrupção de menor e Paulo Henrique Estevo Maia, de 18 anos, com ato infracional quando adolescente, também foram presos.

Os cinco suspeitos foram conduzidos até o 13° Distrito Policial, no bairro Cidade dos Funcionários e autuados em flagrante por roubo.

Família rendida

Câmeras de segurança registraram a ação de assaltantes que renderam uma família enquanto saíam de casa na segunda-feira (24). As vítimas, por medo de represálias, optaram pela não divulgação dos vídeos. Nas imagens, o casal e o os dois filhos aparecem saindo de casa em um veículo, e são rendidos por homens armados em outro automóvel.

A mãe aparece acalmando os filhos. O pai acompanha os criminosos para o interior da residência e chega a carregar uma televisão para a área de casa. Os criminosos roubaram duas televisões, um microondas, uma impressora, um ventilador e um aparelho de som.