Cinco homens são presos no Município de Paracuru suspeitos de integrar organização criminosa

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PMCE) prendeu, nessa quarta-feira (2), em Paracuru, cinco homens suspeitos de compor uma organização criminosa. O grupo seria responsável por um homicídio e uma tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga a atuação do bando em outros crimes.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o primeiro suspeito capturado, próximo à rodoviária de Paracuru, foi Matheus dos Santos Teixeira, 19, com antecedente criminal por tráfico de drogas. Logo após, os policiais prenderam Nadson Alves Gomes, 26, suposto mototaxista. Com passagem pela Polícia por violência doméstica, Nadson é suspeito de estar envolvido em uma tentativa de homicídio e uma execução, assim como em um incêndio criminoso na cidade.

A Polícia prendeu também outros três suspeitos, identificados como Jonata Duarte Silva, o “Buchecha”, 19; Emanuel Pinto Soares, conhecido como “Pesadelo”, 22, e Charlles Juvenal da Silva Mendes, 18.

Transporte

De acordo com a SSPDS, o mototaxista teria transportado todos estes para cometeram crimes no município. Nadson, segundo a Polícia Civil, levou Jonata Duarte para a Vila do Pararucu, onde este realizou uma tentativa de homicídio no dia 31 de julho deste ano. O condutor transportou também Emanuel Soares até o Bairro Vila São José, para a execução de um homem identificado como Halisson Alves da Silva, no dia 23 de setembro.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 16 munições, um colete à prova de balas e uma bolsa contendo maconha e crack para a venda. O suspeito tentou se livrar das drogas, arremessando em um quintal vizinho, mas os agentes chegaram a tempo. Ele também confessou a autoria do homicídio de Halisson Alves, afirmando que a vítima integrava um grupo criminoso rival. Nadson teria transportado combustível para Charlles Juvenal incendiar um coletivo na cidade de Paracuru.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, todos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Paracuru, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. Emanuel Pinto Soares foi indiciado também por posse ilegal de arma de fogo. A SSPDS disse, ainda, que a Polícia Civil mantém as investigações sobre o grupo.