Cinco homens são presos com arma e drogas após tiroteio com a polícia em Santana do Acaraú

Policiais do Comando Tático Rural (Cotar) prenderam cinco homens que se preparavam para atacar um grupo rival na manhã deste domingo (12), em Santana do Acaraú, no Ceará. Houve tiroteio durante o cerco policial, e um sexto suspeito acabou morrendo no hospital após ser baleado. Foram apreendidas oito trouxinhas de maconha, 57 trouxinhas de cocaína e mais um pacote, além de uma pistola 9 mm e 30 munições do mesmo calibre.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o cerco policial aconteceu após os PMs receberem uma denúncia anônima sobre o grupo, formado por seis homens com extensa ficha criminal e, que estavam reunidos em um endereço no bairro Baixa Nova planejando um ataque a um grupo rival de outra cidade.

Ao se aproximarem do local onde eles estavam, os PMs foram recebidos a tiros e revidaram. Dois suspeitos foram baleados e socorridos. Um deles, identificado como Francisco Felipe Sousa Prado, de 26 anos, morreu.

Os demais presos foram identificados como Benedito Carlos Rodrigues, 36 anos, com duas passagens por porte ilegal de arma de fogo e uma por receptação, Júlio César Cordeiro Lira, 31, com três passagens por roubo, duas por furto, duas por porte ilegal de arma de fogo e uma por desacato, Carlos Guttemberg do Nascimento, 30, com antecedentes por tráfico de drogas, furto e lesão corporal, Francisco José Veras de Oliveira, de 21 anos, com passagens por roubo, furto e posse de drogas e João Batista Marcolino, 29, com duas passagens por furto, uma por receptação e outra por posse de drogas.

Atingido por tiros, Benedito Carlos Rodrigues foi levado sob escolta para uma unidade hospitalar. Os outros quatro integrantes do grupo criminoso foram levados para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados por tentativa de homicídio, tráfico e associação criminosa.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias da ocorrência e identificar a participação do grupo em outros crimes cometidos na área.