Ciclistas relatam roubo de bicicletas no entorno da Avenida Washington Soares

Dois ciclistas relatam que tiveram suas bicicletas roubadas neste fim de semana no Bairro Sapiranga, nas proximidades da Avenida Washington Soares. Nos dois casos, as vítimas foram abordadas por uma dupla de assaltantes em uma moto portando um revólver. Não há confirmação de que são os mesmos assaltantes.

A Secretaria da Segurança do Ceará informou que o roubo do sábado foi registrado no 26º Distrito Policial, que investiga o caso, e disse ainda desconhecer registro do assalto do domingo nas delegacias da área, porém a vítima afirma realizou um boletim eletrônico.

Por volta de 6h do sábado (31), um analista de 35 anos pedalava na Rua Elizeu Oriá, no Bairro Sapiranga, quando foi abordado por dois homens em uma moto. De acordo com a vítima, o que estava na garupa estava armado com um revólver. Ele desceu da moto, pegou o celular do analista e fugiu dirigindo a bicicleta, seguido pelo outro assaltante na moto. O celular do analista também foi roubado.

No domingo (1º), por volta de 6h, um outro ciclista, trabalhador autônomo de 56 anos, teve a moto roubada na Avenida Washington Soares, próximo ao local da ocorrência de sábado. Dois assaltantes em uma moto encurralaram o ciclista e levaram a bicicleta. Um deles estava armado e fugiu pedalando o item roubado.

As duas bicicletas roubadas eram da mesma marca, de uma linha de equipamentos profissionais. Os dois ciclistas relataram que pedalam nas redondezas há anos.