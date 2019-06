Ciclista morre e três pessoas ficam feridas em acidentes nas estradas do Ceará

Um ciclista morreu após uma colisão com um carro, no km 41 da CE 040, em Pindoretama, na tarde desta sexta-feira (14). Até o início da manhã deste sábado (15), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou uma morte e três feridos em acidentes nas estradas do Ceará.

O acidente que terminou com um ciclista morto ocorreu por volta de 16h50 desta sexta, em Pindoretama. A vítima foi identificada como Antônio da Silva Ferreira, 58 anos.

Os três feridos foram vítimas de acidentes registrados na CE 060, em Pacatuba, e na CE 458, em Quixeré. Não há informações sobre o estado de saúde deles.