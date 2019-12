Ciclista luta com assaltante para não entregar bicicleta, no Passaré; veja vídeo

Um assalto a um ciclista de 59 anos terminou em luta entre o suspeito e a vítima, que não queria entregar a bicicleta. A ação foi gravada por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. O caso aconteceu na última quarta-feira (11), na Rua das Carnaúbas, no bairro Passaré, em Fortaleza.

Conforme o filho do ciclista, o pai estava indo buscar a neta na escola quando aconteceu o assalto. “Meu pai disse que o homem anunciou o assalto, mas ele achou que fosse brincadeira e só percebeu a ação quando começou a agressão”, disse.

O vídeo mostra a vítima pedalando na via quando o suspeito, que seguia pela calçada do outro lado da rua, corre em direção ao ciclista e puxa a bicicleta. O ciclista desce segurando o veículo e acerta um soco no assaltante, que revida com socos e chutes. O homem cai em uma calçada e antes que o criminoso leve a bicicleta, ainda segura o veículo.

A vítima e o suspeito ainda trocaram socos, mas o criminoso conseguiu derrubar a vítima e fugir levando o veículo.

O ciclista ficou com um corte no rosto, o queixo inchado e o joelho com escoriações.

Ainda segundo o filho, apesar das agressões, a vítima não registrou Boletim de Ocorrência (B.O.). A bicicleta não foi recuperada.

Em nota, a Polícia Civil informa que está apurando o roubo e destaca a importância de a vítima registrar um B.O. em qualquer delegacia.

Informações que possam ajudar com as investigações podem ser repassadas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou ainda para o (85) 3101-2952, do 16º Distrito Policial (DP), responsável pela área. O sigilo e o anonimato são garantidos.