Ciclista é executado a tiros no Bairro Caça e Pesca 

Um homem identificado como André Pereira Batista, 38, foi morto a tiros quando trafegava de bicicleta na Avenida Dioguinho, no Bairro Caça e Pesca, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira(22).

Conforme testemunhas, os suspeitos estavam em um carro que passou do lado da vítima e atiraram de dentro do veículo. A perícia conseguiu encontrar próximo ao corpo pelo menos oito cápsulas de pistola. André Pereira foi atingido nas costas, na cabeça e morreu no local.

De acordo com familiares da vítima, ele era usuário de drogas e estava desempregado. Uma das linhas de investigação da polícia é que o crime tenha relação com dívidas de drogas.