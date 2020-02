Ciclista é atropelado por VLT na volta para casa depois de entregar currículo em Juazeiro do Norte

Um auxiliar de serviços gerais, de 34 anos, foi arrastado por um VLT no início da tarde desta quarta-feira (12) próximo à Estação Escola, no bairro São José, em Juazeiro do Norte. A bicicleta ficou debaixo do veículo.

A vítima, identificada como Daniel da Silva Bezerra, estava indo para casa em uma bicicleta depois de entregar currículos para conseguir emprego. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local e fez o atendimento da vítima. Daniel da Silva foi socorrido consciente para o Hospital Geral do Cariri (HGC).

O Sistema Verdes Mares solicitou nota à Cia Cearense de Transportes Metropolitanos para saber detalhes da ocorrência, mas até a publicação desta matéria no foi respondido.