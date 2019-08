Chinelo com celular escondido no solado é flagrado por equipamento e visitante é detido na CPPL 1

Um equipamento de scanner corporal flagrou um aparelho celular e um fio de carregador escondidos no solado de um par de chinelos usado por um visitante na Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL 1), no município do Eusébio, na manhã deste sábado (24).

O material estava dividido em duas partes, entre um espaço aberto no chinelo. O flagrante evitou a entrada do equipamento na unidade prisional.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), agentes prisionais detiveram o suspeito, que foi encaminhado para a delegacia do Eusébio, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).