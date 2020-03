Chefe do tráfico no bairro Jacarecanga é preso em Fortaleza

A Polícia Civil prendeu um homem de 50 anos por tráfico de drogas e posse de arma em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira (23). Ele é acusado de ser um dos chefes do tráfico de drogas no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. As diligências começaram após a prisão de uma mulher de 18 anos, identificada como namorada do suspeito, no último dia 18, por tráfico de drogas.

Com as informações, e o auxílio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem(SPIA), os agentes localizaram o suspeito no Centro, que foi preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola, munições, maconha, cocaína e dois automóveis.

No Centro, onde o veículo do acusado foi localizado, outro homem fugiu logo que viu os policiais. A Polícia Civil segue em diligência para capturar o suspeito que fugiu. Ele já foi identificado. A população pode contribuir repassando informações patão telefone 3101-2231, que é do 7° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.