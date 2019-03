Chefe do tráfico de drogas do Conjunto Ceará e da Favela da Mana, no Jangurussu, é preso

Uma operação da polícia civil prendeu o chefe do tráfico de drogas do Conjunto Ceará e da Favela da Mana, no Jangurussu. O homem foi identificado como Joaquim de Almeida Otaviano Gomes, 48, conhecido como “Coroa”. A prisão foi divulgada nesta quinta-feira (24), pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará.

Com o suspeito, a polícia apreendeu nove pistolas, de calibres .40 e 380, além de 7kg de maconha. A polícia suspeita que ele tenha ordenado ataques criminosos ao Estado durante este mês. O suspeito também é apontado como chefe de facção criminosa, e do tráfico de drogas na região conhecida como Favela da Mana.

Polícia prende chefe do tráfico da Favela da Mana e apreende 7kg de maconha Foto: Leábem Monteiro

Segundo o delegado Leonardo Barreto, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a operação está ainda em fase inicial. "Haverá outros desdobramentos, sobretudo na questão financeira, pra haver um sufocamento da logística do crime", destacou.