Chefe de facção criminosa que ordenou ataques na cidade de Várzea Alegre é preso pela polícia

Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (7), o chefe de uma facção criminosa que ordenou dois ataques que aconteceram na cidade de Várzea Alegre na noite do dia 24 de setembro e madrugada de 25. O homem identificado como Anderson Bezerra Gonçalves, conhecido como "Dandinho", de 24 anos, já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

> Polícia registra tentativa de incêndio no Fórum de Justiça de Várzea Alegre

Segundo a polícia, no primeiro atentado, cerca de quatro homens usando coquetéis molotov, tentaram colocar fogo no Fórum da cidade. Depois, tentaram incendiar ônibus que estavam estacionados na garagem da prefeitura do município e outros dois de uma cooperativa que estava estacionado no terminal rodoviário da cidade.

A polícia continua a investigação com objetivo de prender outros envolvidos.