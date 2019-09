Chefe de facção criminosa fabricava drogas e vendia no cartão de crédito a outros traficantes

Um dos chefes de uma facção criminosa de Fortaleza foi preso, no fim da tarde desta quinta-feira (5), no Bairro Pedras, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), ele fabricava droga e foi encontrado com quase 2,5 quilos de entorpecentes, além de material para o preparo das substâncias e uma máquina de cartão de crédito.

O homem identificado como Flaviano de Almeida Barbosa, de 27 anos de idade, apelidado como F, utilizava também mineíta, substância usada para ser misturada à droga para renda mais.

Maquineta de cartão de crédito

Dentro da residência de Flaviano foram apreendidos 1 quilo de maconha, 1,4 quilo de crack, além de uma pistola e dois cartuchos, sendo um da própria arma, e outro de arma não encontrada. Também foi recolhida uma maquineta de cartão de crédito utilizada pelo suspeito para vender o material para outros traficantes. Ele foi conduzido para o 30º Distrito Policial e, em seguida, foi levado à Delegacia de Capturas. Flaviano já responde por tráfico de drogas, homicídio doloso, roubo de veículos, tentativa de roubo a residência e fuga de prisão.