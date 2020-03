Chefe de facção criminosa em Goiás é preso em operação da PMCE na Grande Fortaleza

O chefe de uma facção criminosa no Estado de Goiás foi preso em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura de Jaeldson Alves de Souza, o 'Duque', de 35 anos, aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Coaçu, durante operação da Polícia Militar do Ceará.

Jaeldson foi preso sob força de uma mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido em Goiás. Conforme a coronel Fátima de Paula, relações públicas da PMCE, 'Duque' mantinha a posição de '01' na facção de origem carioca.

Por nota, a PMCE informou que o homem foi detido em uma operação conjunta da Assessoria de Inteligência da PMCE juntamente com o Comando Tático Motorizado (Cotam). Jaeldson foi conduzido até a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde a ocorrência segue em andamento.

De acordo com apuração do Sistema Verdes Mares, 'Duque' estaria no mundo do crime há, pelo menos, 10 anos e, em Goiás, foi responsável pela execuçãp de um agente da Secretaria Municipal de Trânsito.