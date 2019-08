Chefe de facção criminosa com mandado de prisão em aberto é preso pela Polícia Federal

Um homem que atuava como chefe do tráfico em todo o território nacional foi preso pela Força Tarefa de Enfrentamento a Facções Criminosas da Polícia Federal em Pindoretama, Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (23). Na residência do criminoso, a polícia apreendeu aparelhos celulares, documentos e um revólver com munições.

O suspeito foi conduzido para a sede da Polícia Federal em Fortaleza. Ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A Força Tarefa segue nas investigações, visando localizar outros foragidos.