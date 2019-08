Celulares, tablets e televisão são roubados de loja em Fortaleza; duas pessoas são presas

Celulares, tablets, televisão e uma quantia em dinheiro foram roubados, na manhã desta segunda-feira (26), de um estabelecimento comercial, no bairro Dionísio Torres. Os dois homens suspeitos do crime foram presos. A Polícia Militar saiu em perseguição a procura da dupla.

Um dos suspeitos, Izaías Silva do Amaral, 23 anos, foi preso com um aparelho celular roubado do estabelecimento. A Polícia continuou as buscas e localizou um veículo abandonado na Rua Gomes Passos, no bairro Carlito Pamplona, com cerca de 18 aparelhos celulares de modelos variados, 18 tablets, uma televisão de 32 polegadas, uma quantia em dinheiro e uma arma de fogo. Todos os produtos foram roubados da loja, segundo a Polícia.

O segundo suspeito Paulo Medeiros Lima, de 31 anos, foi preso em um Conjunto Habitacional nas proximidades do bairro Carlito Pamplona. Ele estava com a chave do carro onde foram encontrados os produtos roubados.

Um inquérito policial foi instaurado com objetivo de apurar a ação criminosa e identificar outros participantes na ocorrência. Os presos foram levados para o 4º Distrito Policial.