Celulares roubados são devolvidos aos donos em operação da Polícia Civil no Ceará

Os donos de vinte celulares roubados tiveram os bens devolvidos pela Polícia Civil como resultado da terceira fase da Operação Cellare, ocorrida na manhã deste sábado (27), nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.

Os aparelhos foram rastreados e as pessoas que estavam com eles foram levadas à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte para prestar depoimento. Todas afirmaram que compraram os aparelhos sem saber que eram roubados. Elas vão responder em liberdade por receptação.

Desde o começo do ano, a Polícia Civil conseguiu recuperar 100 aparelhos. A meta é devolver mais de 300 celulares já rastreados aos donos, portanto é importante que as vítimas registrem o boletim de ocorrência, por meio do qual os agentes poderão fazer as buscas.