Celular roubado é anunciado em site de vendas, dono se passa por comprador e mulher é presa

Um homem que teve o celular roubado durante um assalto conseguiu recuperar o objeto nesta segunda-feira (25), em Fortaleza, após ver o anúncio do aparelho em um site de vendas. A vítima se passou por comprador e marcou um encontro com o vendedor do produto no bairro Bom Jardim. Uma mulher foi presa suspeita de receptação após a polícia armar um cerco no local da entrega.

Conforme a polícia, o proprietário do aparelho estava saindo de uma loja de ração quando foi abordado por dois suspeitos armados na Avenida Oscar Araripe, no bairro Bom Jardim, no dia 21 de novembro. Os criminosos estavam em uma motocicleta e fugiram com o celular e a carteira da vítima.

O dono do objeto viu o anúncio no site dois dias depois do crime, se passou por um comprador e marcou um encontro em um mercantil. A polícia foi informada sobre a negociação e agentes foram até o local para acompanhar o caso.

Ainda conforme a polícia, quando o homem chegou no local uma mulher mostrou o aparelho e informou que o valor era R$ 380. O celular foi reconhecido pelo verdadeiro dono e capturaram a mulher que estava negociando.

Na abordagem, a suspeita informou aos policiais que uma amiga havia pedido para ela fazer a entrega do produto e indicou o local onde estava a pessoa que anunciou no site. Os agentes conseguiram localizar a dona do anúncio e ela foi levada para