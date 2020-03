Cearense suspeito de estelionato é preso em SP; bens avaliados em R$ 4 milhões são apreendidos

Um cearense suspeito de estelionato foi preso durante uma operação da Polícia Civil, realizada nesta quarta-feira (18), em São Paulo. Na ação, foram apreendidos dez veículos, joias, seis cavalos de raça, além do sequestro de cinco apartamentos. Todos os bens foram avaliados em cerca de R$ 4 milhões.

O suspeito, identificado como Alison Pereira Alves, de 31 anos, natural da cidade de Independência foi detido na capital paulista. Com ele foram encontrados três veículos, sendo um deles uma Land Rover, avaliada em R$ 400 mil.

Seis cavalos de raça foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil Foto: Polícia Civil

No município de Independência foram apreendidos sete veículos, sendo quatro caminhões e três carros, além de seis cavalos de raça.

Os bens apreendidos serão trazidos para o Ceará bem como o suspeito preso para que possa responder pelos crimes em território cearense.

A ação policial contou com a participação de 40 policiais civis, sendo 30 dos Departamentos de Recuperação de Ativos (DRA), Técnico Operacional (DTO) e de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e Sul (DPIJ Sul) do Ceará e dez policiais civis de São Paulo.