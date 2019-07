Cearense foragido da Justiça de São Paulo por crime de homicídio é preso em Fortaleza

Um cearense foragido da Justiça de São Paulo pelo crime de homicídio foi preso nesta terça-feira (30), no Bairro Ancuri, em Fortaleza.

Segundo a polícia, Francisco Jocélio Sampaio, de 50 anos, tinha um mandado de prisão preventiva por um homicídio ocorrido em São Paulo no ano de 1992, pelo qual foi condenado a 26 anos de prisão no estado paulista.

De acordo com as investigações, o crime possuía características de "pistolagem", ou seja, encomendado. Jocélio é natural do município de Morada Nova. Ele foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde está à disposição da Justiça e responderá por homicídio qualificado.