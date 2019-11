Ceará tem queda de 64% no número de roubo de cargas em 2019

O Ceará registrou queda de 64% no número de roubos de cargas nos dez meses de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. De janeiro a outubro do ano passado foram contabilizados 224 casos contra 80 este ano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (25), pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

O mês que apresentou a maior queda percentual na comparação dos dois anos foi março, quando em 2018 foram registrados 26 roubos de carga contra apenas cinco, em 2019, o que representou uma redução de 81%.

Se considerado apenas o mês de outubro, a queda nos roubos do tipo no Estado foi de 67%, indo de 15 casos em 2018 para cinco.