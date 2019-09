Ceará tem maior redução de roubos a estabelecimentos comerciais no Nordeste, aponta pesquisa

Todos os tipos de roubos tiveram redução no Ceará, em 2018, em comparação com 2017, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) na última terça-feira (10). A pesquisa mostra que a queda de roubos a estabelecimentos comerciais, em território cearense, teve destaque, sendo a maior de todo o Nordeste.

Conforme o Anuário, 3.683 estabelecimentos comerciais foram roubados no Ceará em 2017; enquanto no ano seguinte, foram 2.471 ocorrências. A redução foi de 33,3%. Todos os outros estados nordestinos também apresentaram decréscimo no índice. Pernambuco, com queda de 32,5%, e Bahia, com 25,9%, vêm atrás do Ceará.

Em todo o Brasil, o Ceará teve a sexta maior redução no índice, de um ano para outro. Goiás apresentou queda de 48,5%; Minas Gerais, -39,5%; Espírito Santo, -37,6%; Amazonas, 37,2%; e Rondônia, -35,2%. Os únicos estados do País que tiveram aumento no número de roubos a estabelecimentos comerciais foram Roraima, com 30,6%, e Santa Catarina, com 16,5%.

Queda nos outros números de roubos

O Ceará também conseguiu reduzir, em 2018, os números de roubos a residência, a instituição financeira, a carga e a veículo, de acordo com a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No geral, o número de roubos caiu 15,7%, ao passar de 76.047 ocorrências, em 2017, para 64.513 crimes, no ano seguinte.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou, em nota, que "as ações adotadas pela Pasta vão desde o investimento em efetivo, viaturas/motocicletas e equipamentos, até o uso tecnologias. Uma das principais ferramentas é o Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), que funciona em conjunto com o patrulhamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o sistema de videomonitoramento na realização de cercos inteligentes e no combate aos crimes de mobilidade. Uma vez que boa parte das ações criminosas é praticada a bordo de veículos automotores".

Segundo a Pasta, a desarticulação de grupos envolvidos nesse tipo de crime impacta diretamente no progresso das estatísticas. "Um exemplo da forma como o Spia auxilia no combate aos CVPs em gerais ocorreu em maio deste ano, quando um homem foi preso após um roubo contra um comércio, em Maracanaú - Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12). José Felipe Bessa Diógenes (26), com antecedentes criminais por disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo, foi capturado em flagrante pela PM dentro de um veículo detectado pelo Spia", complementa.

Confira as estatísticas: