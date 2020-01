Ceará registra queda de 16,7% no número de mortes nas rodovias estaduais no feriado do Réveillon

O Ceará registrou redução de 16,7% no número de mortes nas rodovias estaduais durante o feriado do réveillon 2019/2020. No período de 30 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020, as estradas que cortam o estado tiveram cinco mortes, enquanto no fim do ano de 2018 foram seis vítimas, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (2) pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

Com relação ao número de acidentes, houve queda de 4,5% em 2019. No mesmo período deste ano foram 21 ocorrências, enquanto em 2018 foram 22 casos. Foram abordados 7.631 veículos no período atual contra 6.680 no período anterior, representando um aumento de 14,2% no número de abordagens.

Foram apreendidos 75 veículos que apresentaram alguma irregularidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, dois motoristas receberam autuação por conduzir automóvel sob efeito de álcool.