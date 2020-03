Ceará registra pelo menos 12 homicídios neste sábado, em meio a motim de PMs no Estado

O Ceará registrou, pelo menos, 12 assassinatos ao longo deste sábado (29), em meio ao motim de grupos de policiais militares no Estado. Do total, 11 casos foram registrados em Fortaleza e Região Metropolitama, e um em Santa Quitéria, no interior do Estado.

Em uma rede social, o titular da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), André Costa, relacionou os homicídios registrados no Estado ao movimento de paralisação de grupos de PMs, iniciado em 18 de fevereiro, ao mesmo tempo em que lamentou a morte do policial neste sábado (29), durante a escalada de violência dos últimos dias. Grupos de praças da Polícia Militar cruzou os braços em protesto por aumento salarial, dentre outras reivindicações, com atos como ocupação de batalhões da polícia e sequestro de viaturas.

Neste fim de semana, a Assembleia Legislatica do Ceará (AL-CE) iniciou a discussão de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe a anistia a policiais militares que cometerem crimes.

Os casos

1º e 2º) Dupla morta em praça

Na madrugada do sábado, dois homens foram assassinados em uma praça no bairro Alto do Garrote, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas foram suspreendidas por tiros disparados por suspeitos que chegaram em dois veículos e fugiram após o crime.

De acordo com levantamentos feitos pelas equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), as vítimas possuíam antecedentes criminais.

3º) Policial encontrado morto

À tarde, um policial militar foi encontrado morto em um terreno no município de Pacatuba, na Grande Fortaleza. Um homem foi preso suspeito de participação na morte cabo da Polícia Militar do Ceará. O agente de segurança foi identificado como Heitor de Amorim Silva, de 31 anos.

De acordo com a SSPDS, não foram repassados detalhes sobre as circunstâncias em que aconteceu o crime.

4º) Execução no bairro Presidente Kennedy

Também durante a tarde, um homem foi morto a tiros no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. A vítima caminhava pela Rua Braz de Francesco quando foi atingida pelos disparos. Ele não foi identificado. A 6ª Delegacia do DHPP é responsável pelas investigações, segundo a SSPDS.

5º) Homicídio em Caucaia

Um homem foi morto a tiros, também durante a tarde, na rua Santiago do Chile, no bairro Itambé, em Caucaia. A vítima não foi identificada e o caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana da cidade, conforme informou a secretaria.

6º) Ex-socioeducador morto após deixar filho em casa de parentes

Um ex-socioeducador de 29 anos foi morto com vários tiros após sair de casa para deixar o filho com familiares no bairro Maraponga, em Fortaleza, na noite deste sábado (29). Familiares relataram que John Lennon de Oliveira Araújo, 28 anos, foi alvejado por pelo menos oito disparos de arma de fogo. A vítima ainda correu para tentar fugir dos suspeitos, mas acabou caindo, sendo atingida pelos tiros.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que a vítima não tinha antecedentes criminais

7º) Morte no bairro Autran Nunes

Um homem de 46 anos foi morto a tiros no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. A vítima, identificada como Aderson Araújo Lima, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio, foi atingida por disparos de arma de fogo na rua Azevedo Barreto.

Segundo a SSPDS, os suspeitos do crime não foram localizados. A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso.

8º) Jovem morto no Bom Jardim

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros enquanto caminhava para casa no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite deste sábado (29). A vítima foi seguida por dois homens em uma moto e, quando chegou à rua Emanuel Bezerra dos Santos, foi atingida por vários tiros. A polícia investiga o crime.

9º) Mulher espancada até a morte

Uma jovem de 18 anos foi espancada até a morte após praticar assaltos com uma arma falsa na noite do sábado bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Após o crime, ela foi perseguida e agredida com pedradas, pauladas e chutes. A vítima também teve a cabeça queimada.

De acordo com os policiais que atenderem a ocorrência, Márcia Vitória estava em uma motocicleta juntamente com um comparsa e cometia assaltos na região. Uma das vítimas de assaltou percebeu que eles usavam armas falsas e os perseguiram. O homem que estava com a vítima conseguiu fugir.

10º) Suspeito de cometer roubos assassinado

Um homem suspeito de roubo foi morto a tiros também à noite em um posto de combustíveis no bairro Munguba, em Pacatuba, na Grande Fortaleza. Segundo a SSPDS, a vítima tentou roubar clientes que estavam no posto e acabou sendo atingida por tiros. A motocicleta que estava com ele foi apreendida e estava com queixa de roubo. O veículo foi levado para a unidade policial para fazer a restituição ao proprietário.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) levantaram as primeiras informações acerca do crime. Um inquérito policial foi instaurado.

11º) Homicídio em Pacatuba

O corpo de um homem com lesões provocadas por tiros foi encontrado às margens da rodovia estadual CE-060, no bairro Munguba, em Pacatuba. Um inquérito policial foi instaurado no DHPP para apurar as circunstâncias e descobrir a autoria.

12º) Professor mata funciário da Câmara de Santa Quitéria

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um professor matou, durante a madrugada, um funcionário da Câmara Municipal de Santa Quitéria, no interior do Estado.

Conforme o órgão, o suspeito de cometer o crime está foragido e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) mantém equipes da Delegacia Municipal da cidade em buscas para capturá-lo.