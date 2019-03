Ceará registra em fevereiro de 2019 o menor número de mortes violentas da última década

O mês de fevereiro de 2019 foi o que teve o menor número de mortes violentas no Ceará nos últimos dez anos. Foram 163 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) no segundo mês deste ano contra 361 no mesmo período do ano passado.

Uma redução de 54,8% de casos desse tipo no Estado, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), divulgados nesta segunda-feira (11).

A maior queda foi registrada na Região Metropolitana da Capital, passando de 104 casos para 36 em fevereiro deste ano, o que representou uma redução de 65,4%. Logo em seguida veio Fortaleza que teve uma redução de 55,4%, diminuindo de 121 para 54. Com a queda, a média diária ficou abaixo de duas vítimas por dia em Fortaleza. Não houve nenhuma morte violenta no interior de unidades prisionais neste ano de 2019.

Interior do Estado

Na região norte do Estado, foram registrados 69 mortes violentas em fevereiro de 2018 e esse número baixou para 36, no mesmo período deste ano, correspondendo a uma redução de 47,8%. Na refião sul, a queda foi de 44,8%, passando de 67 para 37 crimes.

“É um resultado que nos anima e é fruto de um trabalho integrado entre várias forças, não somente da segurança pública, mas também do Sistema Penitenciário, Ministério Público e Poder Judiciário. E esses dados nos trazem uma grande responsabilidade também que é continuarmos trabalhando firmemente para manter esses índices ainda mais baixos e cada vez mais aceitáveis”, destacou o secretário da SSPDS, André Costa.

Todas as estatísticas são geradas pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Acumulado

No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, a queda no número de mortes violentas no Ceará foi de 57,9%. O número que antes era de 843, na soma de janeiro e fevereiro do ano passado, caiu para 355 no mesmo período de 2019, uma diferença de 488 mortes.

Na Região Metropolitana, somando os dois primeiros meses do ano, a redução no acumulado dos Crimes Violentos Letais e Intencionais, foi de 65,6%, passando de 256 para 88.

Em Fortaleza, o número que era de 285 reduziu para 105, correspondendo à queda de 63,2%. No Interior Norte, janeiro e fevereiro deste ano contabilizaram uma redução de 50,6%, caindo de 156 para 77. No Interior Sul, a redução foi de 41,8%, indo de 146 vítimas para 85.

“Apesar da grande redução, ainda não estamos satisfeitos. Precisamos melhorar cada vez mais e buscar números ainda mais inferiores. Isso é um grande desafio, mas com muita responsabilidade, respeito às pessoas, e sempre trabalhando de maneira transparente, acredito que proporcionaremos tranquilidade a toda população do Estado do Ceará”, finalizou Costa.