Ceará registra 13 acidentes com uma morte durante fim de semana nas estradas federais

Treze acidentes foram registrados nas estradas federais do Ceará durante o fim de semana, segundo boletim da Polícia Rodoviária Federal do Estado (PRF-CE). Sete pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu.

Segundo a polícia, o acidente que deixou um morto ocorreu na rodovia BR-222, no quilômetro 11, no município de Caucaia, na Grande Fortaleza. De acordo com a polícia, um caminhão bateu em uma motocicleta. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Desde sexta-feira (24), a PRF fiscalizou 3.472 veículos. Foram lavrados 774 autos de infração, 13 Carteiras Nacionais de Habilitações e 101 CRLVs foram recolhidos.

A polícia capturou por meio dos seus radares fotográficos 866 imagens de veículos trafegando acima do limite regulamentar de velocidade.