Ceará reduz em 63% número de roubos de cargas em 2019, diz Secretaria da Segurança Pública

O Ceará registrou uma redução de 63% no número de roubos de cargas em 2019, se comparado aos doze meses do ano de 2018. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram 224 casos em 2018, enquanto 90 foram contabilizados no ano passado.

Dos doze meses do ano de 2019, março foi o que alcançou o melhor percentual de redução nesse tipo de crime. Foram 26 casos em 2018, contra cinco no ano passado. Em seguida aparecem os meses de agosto, com queda de 78% (23 a 5), junho, com 77% de redução (26 a 6) e maio, com 60% (30 a 12).

O ano de 2018 já havia fechado com um balanço positivo se comparado a 2017, com queda de 21,3% (310 roubos de carga, em 2017, contra 244 em 2018).