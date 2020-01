Ceará reduz em 45% número de roubos de veículo em 2019

O Ceará registrou queda de 45% no número de roubo de veículos no ano de 2019 se comparado ao mesmo período de 2018, segundo dados da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) divulgados nesta sexta-feira (10). No ano passado foram 5.128 carros e motos roubados, enquanto em 2018 esse número chegou a 9.319 casos.

O ano de 2019 foi o que apresentou a maior redução nos roubos de veículos ao se levar em conta os últimos sete anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o melhor o melhor balanço havia sido registrado em 2012, quando ocorreram 6.359 crimes dessa natureza no estado.

Crimes violentos contra o patrimônio

Com relação aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que abrangem ocorrências de roubos a pessoa, documentos e outros, a redução em 2019 foi de 18,8% se comparado ao ano de 2018. Foram 53.759 ocorrências de roubos a pessoa, documentos e outros em 2018 contra 43.656 no ano passado, um total de 10.103 roubos a menos.

A região que registrou a maior redução foi foi a norte, com 30,5% de casos a menos, indo de 4.778 para 3.322. A Região Metropolitana de Fortaleza teve queda de 24,8% de queda, indo de 9.284 em 2018 para 6.977 no ano passado.