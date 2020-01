Ceará fecha o ano de 2019 com 50% de redução nas mortes provocadas por crimes violentos

O ano de 2019 teve redução de 50% dos homicídios dolosos/feminicídios, latrocínios e nas lesões corporais seguidas de morte no Ceará, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do Estado (SSPDS). Em 2018 foram 4.518 casos relacionados aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Com isso, o Ceará alcança o melhor resultado dos últimos 10 anos. Foram 2.261 mortes a menos em um ano. Até então, o melhor balanço havia sido registrado em 2009, quando ocorreram 2.262 CVLIs.

A taxa por 100 mil habitantes também é a menor em dez anos. Assim como no balanço geral de CVLI, o menor índice alcançado até então também foi em 2009, taxa de 26,5. Em 2019, esse número foi de 24,7 por 100 mil habitantes, enquanto em 2018 o resultado foi 49,8 CVLI/100 mil habitantes - o indicador caiu pela metade em um ano. Outro número positivo divulgado foi o índice de resolutividade dos inquéritos policiais, que investigam mortes provocadas por crimes violentos. Em 2019, a porcentagem foi de 39,7%, sendo superior ao número registrado em 2018, quando apenas 27,2% dos casos foram elucidados. O Ceará, garante o governo, tem os maiores índices de elucidação de homicídios no Brasil, enquanto a média nacional é de 9%.