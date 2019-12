Ceará apresenta redução de 63% no número de roubos a carga em 2019

O Ceará registrou uma queda de 63% no número de roubos de cargas nos onze primeiros meses de 2019, em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), foram 87 casos do tipo, contra 235 de janeiro a novembro de 2018. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (13).

Tomando por base cada mês de forma isolada, aquele que representou maior queda percentual foi março, indo de 26 casos para cinco, uma redução de 81%. Em 2019, oito dos 11 primeiros meses tiveram menos de dez casos de roubos de carga.

O responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), Diego Barreto, credita os bons resultados ao trabalho de investigação realizados pelas forças policiais. "Foi o que nós fizemos ao longo do ano de 2019, com diversas prisões. Desmontamos organizações criminosas especializadas neste crime e focamos, principalmente, no receptador. É ele quem fomenta esse tipo de delito. Ele encomenda a carga, incentiva os demais integrantes do grupo criminoso e coloca em risco o motorista que transporta essas mercadorias", diz.