Catadora de lixo é morta por dupla armada enquanto estava ao lado do irmão, em Caucaia

Uma catadora de lixo foi morta por volta das 6h desta quarta-feira (27) em Caucaia. Ela estava com o irmão no momento do crime, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

O crime ocorreu na Rua Jorge Guimarães, no Bairro Parque Potira. Maria Sueli de Sousa Gomes, de 38 anos, usava drogas, quando a dupla armada chegou e disparou, pelo menos, cinco tiros contra ela.

A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que Sueli possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas. Os suspeitos não foram encontrados até o momento. As investigações seguem com o 18º Distrito Policial, que atendeu a ocorrência.