Caseiro de chácara é morto a tiros por suspeitos em veículo no Icaraí

Um homem de 27 anos foi morto a tiros no cruzamento das ruas Milton de Brito Firmeza com Daniel Franco, no Icaraí, município de Caucaia, na noite desta quarta-feira (15). De acordo com a polícia, a vítima é Francisco Magno Guilherme da Silva (27). Testemunhas afirmaram que ele trabalhava como caseiro de uma chácara e ajudava um projeto social na região.

A vítima estava andando na rua quando foi atacada por ocupantes de um veículo que passava, segundo as testemunhas. O caseiro tentou fugir entrando na chácara, mas foi atingido por tiros e não resistiu. Não há informações se os suspeitos roubaram algum pertence da vítima.

A chácara onde Francisco da Silva trabalhava pertencia a uma igreja e ele também ajudava um projeto social da região, ainda de acordo com as testemunhas.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local. Um inquérito policial foi instaurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas investigações serão transferidas para o 22° Distrito Policial (DP), unidade responsável pela região onde ocorreu o fato.